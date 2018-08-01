علق الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، على ما أثير مؤخرًا بشأن نقل قرنية المتوفي لإعادة البصر إلى مريض آخر، قائلًا إن القرنية تعتبرًا نسيجًا وليس عضوًا في جسم الإنسان، ولا ينطبق عليها القانون الخاص بضبط عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن القرنية تظل صالحة لمدة 21 ساعة بعد الوفاة، متابعًا: «مابناخدش القرنية من الأحياء، وبناخدها من الأموات فقط».

وذكر أن بنك العيون في مستشفى القصر العيني هو الوحيد في جمهورية مصر العربية الذي يزرع القرنيات مجانًا للمرضى الذين يحتاجونها، موضحًا أن البنك عاد للعمل بعد فترات توقف نتيجة عدم دستورية زرع القرنيات في تلك الفترة.

وأوضح أن البنك عاد إلى العمل هذا العام، بعد ضبط الموقف القانوني والدستوري لزرع القرنية، متابعًا: «بناخدها وبنقدر نزرعها في عين طفل ما بيقدرش يشوف، أو في عين شابة أو شاب فقد بصره أو لمساعدة كهل فقد نظره لأي سبب من الأسباب».

يُذكر أن مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من المواطن أحمد عبد التواب، الاثنين الماضي، يتهم الأطباء في مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية عين شقيقه المتوفي محمد عبد التواب 48 عامًا، والذي توفى أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب.