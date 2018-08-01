مصر تشارك في مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 بروسيا والصين

انطلقت فعاليات حفل افتتاح المباريات الحربية الدولية 2018 بجمهورية روسيا الاتحادية بقاعدة باتريوت بارك بالعاصمة الروسية موسكو، وباقي المدن الروسية التي تقام بها المسابقات بمشاركة 33 دولة وأكثر من 200 فريق يمثلون الدول المشاركة التي تتنافس في مختلف المسابقات.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فني وموسيقي لمجموعة من المارشات والأغاني الوطنية لفرقة الموسيقات العسكرية الروسية التي جسدت تاريخ الجيش الروسي، أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية ممثلة لجميع الدول المشتركة في المسابقات، كما تضمن الاحتفال عرضا لحرس الشرف الروسي حاملا أعلام جميع الدول المشاركة، كذلك تنظيم معرض ثقافي تضمن التراث الثقافي والأدبي لمختلف الدول المشتركة في المسابقات.

وألقى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، كلمة من منصة الاحتفال بميدان باتريوت بارك، نقل خلالها شكر وترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوفود المشتركة في المسابقات، معلنا بدأ فعاليات المنافسة في مختلف المجالات ومتمنيا التوفيق لجميع الفرق.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن تلك المسابقات فرصة عظيمة لدعم وزيادة التعاون العسكري بين الدول المشاركة، مشيرا إلى أن أعداد الدول المشتركة في ازدياد عن الأعوام السابقة.

كما انطلقت فعاليات الافتتاح بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة في المسابقات المقامة على الأراضى الصينية، حيث تقام مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 هذا العام بميادين تدريب متعددة على أراضي الدول المنظمة.

وتشارك القوات المسلحة المصرية بخمس فرق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية وتستمر المسابقات حتى الحادي عشر من أغسطس الجاري، وتأتي مشاركة الفرق المصرية انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة.

وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكرى بين الدول على الساحة العالمية، وحضر الافتتاح وزراء دفاع أذربيجان وكازاخستان وبيلاروسيا ووفود القوات المسلحة للدول المشاركة.