سفارة العراق بالكويت توضح تصريحات السفير بشأن مصطلح «الغزو الصدامي للكويت»

أكدت السفارة العراقية في الكويت، أن تصريحات السفير علاء الهاشمي، بشأن تسمية "الغزو الصدامي" بدلا من "الغزو العراقي" إلى الكويت، لم يكن المقصود بها التدخل في الشؤون الداخلية للكويت.

وذكرت السفارة العراقية، في بيان توضيحي بشأن اللقاء الذي أجراه السفير علاء الهاشمي مع إحدى الصحف الكويتية، أن: "فكرة اللقاء كانت تصب في دعم التوجه الجديد لبناء علاقات أخوية طبيعية مع دولة وشعب الكويت الشقيق، ومحاولة التخفيف من آثار الأزمات التاريخية، ومع إدراك السفارة بما ورد في قرارات مجلس الأمن ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، من تسمية العدوان (الغزو العراقي)".

وأضافت: "إن ما تم طرحه من جانب السفير، لا يعدو أن يكون تمنيا من السفارة للإشارة إلى الغزو، على أنه غزو صدامي لاعتبارات عديدة تصب في مصلحة البلدين، ولا تعني تجاوزا على حقائق التاريخ، بغية الوصول إلى مستقبل مشرق للأجيال القادمة والمنطقة".

ولفتت إلى أنه كان هناك تمنّ لطرح مبادرة للكويت لتغيير اسم "الغزو العراقي" إلى "الغزو الصدامي"، مشددة على أن تصريحات السفير لم يكن المقصود بها التدخل في الشؤون الداخلية للكويت، وعلى عمق العلاقات وأهميتها والاحترام المتبادل.

وذكر البيان: "نود أن نذكر أن الشعب العراقي المظلوم كان ضد الاعتداء على دولة شقيقة وجارة، وتجلى ذلك بمواقف القوى الوطنية المقاومة التي دانت الغزو، وكذلك دور المرجعية الرشيدة التي كانت ضد هذا الاعتداء وتبعاته، ووقفت مع الشعب الكويتي الشقيق".

وكانت حالة من الجدل قد سادت أروقة المجتمع الكويتي، في أعقاب تصريحات صحفية للسفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي، طالب خلالها بتغيير مصطلح الغزو العراقي للكويت إلى "الغزو الصدامي"؛ وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ28 للغزو العراقي للكويت التي تحل في الثاني من أغسطس الجاري.