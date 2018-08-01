20 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة المقاصة

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في افتتاح ، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب.

ويختتم سموحة تدريباته غدًا الخميس، استعدادا للدخول في معسكر مغلق بعد تدريبات الغد استعدادا لمواجهة المقاصة في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة علي ستاد المقاولون العرب ، حيث حرص ماهر علي وضع اللمسات النهائية لخطة وطريقة، إلي جانب تركيزه خلال التدريبات الأخيرة على عدم اجهاد اللاعبين خوفا من الاصابات خاصة وانهم خاضوا تدريبات متواصلة بمعسكري القاهرة والإسكندرية إلى جانب التجارب الودية.

وجاءت قائمة الفريق السكندري علي النحو التالي: "محمد أبو جبل، عصام ثروت، أمير عابد، أسامة إبراهيم، ياسر إبراهيم، سيد فريد، رجب نبيل، محمود منصور، محمود معاذ، أحمد نبيل، محمود سيد، إبراهيم عبد القوي، بينسون شيلونجو، محمد حمدى زكي، شريف رضا، ممادو توريه، عبد العزيز إمام، أحمد حسن مكي، ديريك تسيبامبي، أوميد أوكيري.