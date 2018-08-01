محامي «أولتراس أهلاوي» المحكوم عليهم: «سأتقدم بالتماس للحاكم العسكري لإلغاء العقوبة أو تخفيفها»

قال المحامي محمد رشوان، دفاع مشجعي النادي الأهلي الصادر ضدهم حكما بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام النادي، إنه سيتقدم بالتماس للحاكم العسكري لإلغاء أو تخفيف العقوبة الصادرة ضد موكليه.

وأضاف رشوان لـ«الشروق»، أن الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة نهائي بات، ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة، لكنه لا يصبح ساريًا إلا بعد التصديق عليه من الحاكم العسكري المتمثل في رئيس مجلس الوزراء بعد تفويضه في اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحًا أنه لا توجد فرصة أمام موكليه سوى التقدم بالتماس للحاكم العسكري، الذي يملك تخفيف العقوبة أو إلغائها.

وأشار «رشوان» إلى، أنه ينتظر نشر الحكم في الجريدة الرسمية؛ لاتخاذ إجراءات التقدم بالتماس لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حرصا على مستقبل موكليه.

وسبق وأعلن رئيس الجمهورية في يوليو الجاري، مد حالة الطوارئ في البلاد، والتي بموجبها تشكل محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنص المادة 12 من قانون الطوارئ، على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه «حاليا رئيس الوزراء» على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون نهائية، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة، وبعد التصديق لا يجوز الطعن على الأحكام بأي صورة.

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، حكما بحبس 14 مشجعًا للنادي الأهلي من أعضاء رابطة «أولتراس أهلاوي» 3 سنوات؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام النادي خلال إحدى مبارايات اليد، فيما برأت المحكمة 3 آخرين من الاتهامات المسندة إليهم.

والصادر ضدهم الحكم: «محمد عمر عبدالعزيز، إبراهيم خليل إبراهيم، عبدالرحمن نبيل ناجي، يونس محمود يونس، محمد عبدالله إسماعيل، محمد إسماعيل هاشم، عمرو أحمد أحمد، محمد سعد محمد، عبدالرحمن علي أحمد، محمد فوزي عبدالمجيد، علي محمود علي، أحمد محمد علي، أحمد سامح عبدالمجيد، أحمد نور الدين عبدالفتاح».

كانت النيابة، أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهم اتهامات استعراض القوة والتجمهر وسرقة بالإكراه وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء في مايو الماضي.

وفي 15 مايو الماضي، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف قصر النيل، بإخلاء سبيل 17 من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي»، بضمان محال إقامتهم على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم عقب محاولتهم اقتحام النادي الأهلي؛ لحضور مباراة فريقهم بلعبة كرة اليد، بفرع الجزيرة.