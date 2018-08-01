إطلاق سراح أربع عضوات من فرقة «بوسي ريوت» الموسيقية في روسيا

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تم إطلاق سراح أربع متظاهرات من فرقة "بوسي ريوت" الموسيقية، التي اقتحمت الملعب أثناء المباراة النهائية لكأس العالم الشهر الماضي، في روسيا، طبقا لما ذكرته الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الفرقة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الليلة الماضية أن الناشطات مازال يتعين عليهن المثول أمام المحكمة، لكن تم إطلاق سراحهن الآن.

وقضت إحدى المحاكم بعدم بدء الإجراءات الجنائية ضدهن هذا الأسبوع، حسب الفرقة.

وكانت العضوات الاربع من فرقة "بوسي ريوت" الروسية ، التي تقدم موسيقى "البانك" في عروض مشاغبة تتعلق بالسياسة قد قضين 15 يوما في سجن في موسكو بسبب عرقلة مباراة بين فرنسا وكرواتيا في العاصمة الروسية في 15 يوليو الماضي.

وتم احتجازهن مرة أخرى على الفور بعد استكمال مدة العقوبة، يوم الاثنين الماضي، لأسباب لم يتم الكشف عنها.

والقضية الثانية ضدهن، تتعلق باتهام آخر: تنظيم وأداء عرض علني غير مرخص له.

ويواجهن أيضا إدانات محتملة، تشمل حبسهن عدة أيام.

وشكت فرقة "بوسي ريوت" من أن المحاكمة الثانية ستسمح بمعاقبتهن مرتين، عن نفس الفعل.

ونالت فرقة "بوسي ريوت" شهرتها في عام 2012 إثر سجن اثنين من أعضاء الفرقة لأكثر من عام بسبب أعمال الشغب خلال احتجاج في كاتدرائية موسكو الشهيرة.