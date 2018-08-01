40 منحة دراسية لـ«طلاب الوادي الجديد» بالجامعات الخاصة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة استقبلت 222 طلبًا من الحاصلين على الثانوية العامة؛ للحصول على منح دراسية بعدد من الجامعات الخاصة الكبرى، التي وفرت منح دراسية لأبناء المحافظة هذا العام.

وتم اختيار 10 طلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتم قبول 5 طلاب آخرين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كما تم استبعاد 11 متقدما «علمي علوم»؛ وذلك لتقديمهم بالمرحلة الأولى، وترشيحهم لكليات القمة بالجامعات الحكومية دون احتياجهم للمنح.

وقال «الزملوط» اليوم الأربعاء، إنه سيتم إعلان أسماء باقي الطلاب المقبولين بشكل متتابع حسب القبول في الجامعات، التي أرسلت المنح، حيث يوجد 40 منحة لطلاب الوادي الجديد بالجامعات الخاصة، وسيتم اختيار الطلاب الأعلى مجموع بشعبتي العلمي رياضيات والعلمي علوم.

وأشار إلى، أن الكليات التي تتوافر بها المنح هي كليات «الطب بشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى كلية الهندسة».