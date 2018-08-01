وسائل إعلام أمريكية: واشنطن تعد لائحة لأشخاص وكيانات تركية لفرض عقوبات عليها

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تحضر لائحة من الأشخاص والكيانات التركية لفرض عقوبات عليها في حال استمرت أنقرة باحتجاز القس الأميركي، آندرو برانسون، وذلك حسبما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

وتطالب واشنطن بالإفراج عن القس الأميركي المسجون في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب، وكانت إدارة «ترامب»، هددت تركيا بفرض عقوبات عليها من أجل إطلاق سراحه، بعدما أمرت محكمة تركية قبل أيام بنقله من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية بعد 21 شهرًا من اعتقاله.

ويعمل القس «برانسون»، في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا، ويواجه اتهامات بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.