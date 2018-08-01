سحب 6 قطع أراضي في بلبيس لعدم استكمال الإنشاءات

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، القرار رقم «9817» لسنة 2018، بسحب 6 قطع أراضي بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمنطقة 80 فدانا؛ وذلك لعدم استكمال الإنشاءات وإثبات الجدية واستمرارية في الإنتاج، ولعدم سداد الأقساط المستحقة عليهم.

وشدد محافظ الشرقية، على إدارة الاستثمار بالمحافظة، بإعادة تخصيص هذه القطع لاستغلالها في مشروعات استثمارية، موجها رئاسة مركز ومدينة بلبيس باتخاذ الإجراءات القانونية حيال استلام هذه القطع والحفاظ عليها، وذلك لحين إعادة تخصيصها لاستغلالها في مشروعات أخرى، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وذكر بيان صادر عن صفحة المحافظة اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.