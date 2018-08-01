أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويلات أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، اليوم الخميس وحتي الإثنين 6 أغسطس.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي الأربعاء، أن إجراء التحويلات يكون عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الانترنت وفقاً للشروط، والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن المتضمنة مايلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

وتابعت: التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "مثل اجتياز اختبار القدرات"

وأشارت الوزارة إلي أن المفاضلة تكون بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة بدء فتح باب القبول أمام بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2018، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، لتسجيل رغباتهم عن طريق الإنترنت وذلك عقب إعلان نتائج التحويلات، بحد أدني 205 درجة بنسبة 50% للطلاب الشعبة العلمية وعدد طلابها 56828 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 31277 طالب وطالبة، بإجمالي 88105 بالمرحلة الثالثة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بالإضافة إلى الطلاب الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2018، لافته أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2018 ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.