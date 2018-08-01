انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي 5 أغسطس الجاري

وإنهاء استخراج تأشيرات سائقي المركبات السياحية

أعلن مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة أن انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي سيكون يوم 5 أغسطس الجاري، مضيفا أن أولى رحلات الحج البرى 3 أغسطس الجاري، وأن أول رحلات عودتهم 28 أغسطس الجاري.

وأوضح مجدى شلبى فى تصريحات صحفية، أن عدد حجاج البري 12 ألف حاج يقلهم ما يقرب من 300 أتوبيس سياحى، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من عمل فحص المركبات السياحية المقلة للحجاج، وفقا لضوابط الحج البرى لهذا العام، وذلك بمعرفة لجنة من مهندسى الوزارة، ومهندسي مركز صيانة السيارات التابع لوزارة الداخلية لإجراء الفحص السياحى والفني.

وأكد شلبى على أنه تم إنهاء استخراج تأشيرات سائقى المركبات السياحية، كما تم فحص المركبات بكل من مدينة شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والإسكندرية، بالإضافة إلى مركز صيانة السيارات بالقاهرة، وتم اعتماد 280 أتوبيس سياحي حتى الآن وجارى الانتهاء من عدد 20 أتوبيس سياحى لنقل الحجاج البرى.

جدير بالذكر أن ضوابط الحج البرى لهذا العام اشترطت ألا يقل موديل المركبة السياحية عن 2009، وأن يكون مزودا بجهاز GPSوجهاز محدد السرعة، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السيارة سياحيا وفنيا وكذا مستلزمات الوقاية والسلامة.

كما تشترط الضوابط أن يقود المركبة سائقين اثنين أحدهما أساسى والآخر احتياطي، وأن يكونا مسجلين بالوزارة، وأن يكونا حاصلين على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة، وتم اجتيازهم الكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أي مواد مخدرة وسلامتهم الصحية لقيادة المركبة.