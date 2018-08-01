وقفة أمام مقر «الأونروا» في رام الله رفضا لتقليص خدماتها

شارك عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في رام الله، احتجاجا على فصل مئات من موظفيها، وتقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات منددة بهذه الإجراءات، واعتبروا أن ما يحصل هو جريمة بحق اللاجئين.

وقال منسق القوى والفعاليات الوطنية في رام الله عصام بكر - في تصريح اليوم - "هناك قلق من استمرار التقليصات التي تمارسها.

وكالة (الأونروا) تجاه اللاجئين، حيث تم فصل مئات الموظفين، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل"، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الرسالة التي أنشئت من أجلها الوكالة قبل 70 عاما.

وشدد على ضرورة أن ترفض الوكالة الضغوطات التي تفرض عليها من قبل الولايات المتحدة، وأن تقوم بعملها وأداء مهمتها والإيفاء بالتزاماتها بتقديم المعونات للاجئين، حتى نضمن حق العودة وفق القرار الأممي 194.

وأشار بكر إلى أن الفلسطينيين متمسكون بحق عودتهم الذي هو أساس القضية الفلسطينية، ولا يمكن مقايضة هذه الحقوق.

وأوضح أن هناك عجزا في الوكالة، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون دولار من مساهمتها، لكن على الأونروا البحث عن مصادر تمويل جديدة بدل من إيقاف خدماتها.

من جهته، اعتبر مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير محمد عليان، ما تقوم به "الأونروا" من إيقاف للخدمات وفصل الموظفين نكبة جديدة بحق اللاجئين.

وأكد أن هناك سلسلة من الفعاليات التي ستنظم للوقوف في وجه هذه القرارات، مشيرا إلى أنها ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مخيمات الشتات في لبنان وسوريا والأردن، كون هذه التقليصات تشملها.