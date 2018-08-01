الحرس الثوري لـ«ترامب»: شعب إيران لن يسمح بالتفاوض مع «الشيطان الأكبر»

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي الجعفري، أمس الثلاثاء، إن شعب بلاده "لن يسمح لمسؤوليه بلقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "جعفري"، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "سيد ترامب إيران ليست كوريا الشمالية لتجيب على طلبك بالقبول"، في إشارة إلى قبول الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لقاء الأخير، في يونيو الماضي.

وتابع: "الرؤساء الأمريكيون السابقون سواء كانوا عسكريين أم سياسيين، يعرفون أكثر منك بكثير ويعلمون أشد العلم بأن إيران غير قابلة للتهديد"، على حد قوله.

والاثنين، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده للاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين، في أي وقت أرادوه بدون شروط.

وقال "ترامب"، ردا على سؤال عن مدى استعداده لقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني: "أنا أؤمن باللقاءات، خصوصًا فيما يتعلق بالحروب"، مضيفا: "لا شيء خاطئ في أن نجتمع".

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية عن طهران، والموقع بين الأخيرة والمجتمع الدولي عام 2015.