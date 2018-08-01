النيابة الإدارية تحيل معلما للمحاكمة لتسببه في إفقاد تلميذا لبصره

أحالت النيابة الإدارية معلم بإحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة، على خلفية تسببه في إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة وفقده الإبصار بعينه اليسرى.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة أسيوط التعليمية بشأن المذكرة المقدمة من مدير المدرسة ضد معلم بالمدرسة لإصابة تلميذ بالصف الثاني الابتدائي في عينه داخل الفصل يوم 20 ديسمبر 2017، والتي باشرت تحقيقاتها بالقضية رقم 328 لسنة 2018 أمام ناريمان عزت وكيل النيابة تحت إشراف المستشار طاهر عبد الوارث مدير النيابة.

كشفت التحقيقات أن المتهم المذكور كان يهدد التلاميذ بالفصل لمحاولة السيطرة عليهم وذلك بقيامه بإمساك "خرطوم" بداخله عصا خشبيه رفيعة ويقوم بالتلويح به داخل الفصل لتخويف التلاميذ، ونتيجة رعونته وعدم احترازه بالخرطوم الموجود بيده اندفعت العصا الخشبية الموجودة بداخله وأصابت العين اليسرى للتلميذ المجني عليه وتسببت في إصابته إصابة بالغة أدت لفقد بصره بتلك العين.

وورد للنيابة التقرير الطبي الصادر قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أسيوط الجامعي والمتضمن أن العين اليسرى للتلميذ للمجني عليه لا ترى الضوء وفقدت حاسة الإبصار، وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بمجازاة مدير المدرسة تأديبيا لتراخيه في الإبلاغ عن الواقعة محل التحقيق للإدارة التعليمية.