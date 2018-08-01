زي موحد للعاملين بـ«بيطري الغربية»

أعدت مديرية الطب البيطرى بالغربية، زيا موحدا، وهو اللون «الكحلي»، للعاملين الحرفيين، في مهن «الميكانيكا، والكهرباء، والحدادة، والسباكة، والعمال»، بديوان عام المديرية.

وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي في إطار الارتقاء بمستوى العامل البسيط مع توحيد المظهر والزي، الذي من شأنه إضفاء مظهر حضاري بالمديرية.

وأوضح «أنور»، أن الزي الجديد تم تسليمه مؤخرًا، لكافة العاملين الحرفيين العاملين على قوة ديوان المديرية، وهو ما لاقى حالة من السرور والارتياح بين أوساط العمال.