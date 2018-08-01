النصر السعودي يكتسح كومو الإيطالي برباعية نظيفة وديا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره كومو الإيطالي برباعية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جري بينهما بمعسكر الأول في سويسرا.

وسجل رباعية النصر محمد السهلاوي "هدفين"، ونور الدين مرابط، وأحمد الفريدي في الدقائق 10، 20، 62، و76 على الترتيب.

ويخوض النصر معسكرا إعداديا بسويسرا استعدادًا لمواجهات الموسم الجديد، المقرر انطلاقه 30 أغسطس الحالي.

وكان النصر فاز في أولى ودياته بالمعسكر أمام أبتويل السويسري بنتيجة كبيرة 9 / صفر، ثم تغلب على نيوشاتيل بنتيجة 4 / صفر.

وأنهى النصر موسمه الماضي متواجداً في المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين.

ويفتتح النصر مشواره في بطولة الدوري الموسم الجديد، أمام فريق أحد 30 أغسطس القادم.