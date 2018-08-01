الزمالك يرفض محاسبة جروس

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، أنه لا يمكن تقييم أداء الفريق أو محاسبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض بالقطعة .

وسقط الزمالك امس الثلاثاء في فخ التعادل السلبي أمام فريق بتروجت ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش بالسويس.

أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، أكد أنه لا مجال لتقييم الفريق أو الحديث عن أي نتائج في الوقت الحالي .

وأشار أمير مرتضي منصور إلى أن الفريق طوى صفحة مباراة بتروجت أمس ويركز على المباريات المقبلة .

وشدد المشرف العام على فريق الكرة أن الزمالك لا يحاسب بالقطعة وان تقييم اللاعبين لا يتم بعد مباراه وانما هناك مراحل يتم الحساب بعدها .