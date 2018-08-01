بالفيديو جراح عيون بـ«القصر العيني» يوضح كيفية نزع القرنية من المتوفي

قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون طب قصر العيني، إن الجزء السطحي الذي يأخذ من قرنية المتوفي لا يتعدى حجمة 7 ملي بقطر يتراوح من 9إلى 10 ملي، موضحًا أنه يتم فصل الجزء المركزي من سطح القرنية فيما بعد لزراعته للمريض.

وأضاف «ياسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن جسم المتوفي يمكنه إنقاذ عائلات بأكملها من خلال التبرع بالقرنية والأعضاء، متابعًا: «لماذا لا نعمم ثقافة التبرع بالأعضاء لخدمة المرضى، وجسم الإنسان يتحلل بعد الوفاة ويمكن أن يساهم في إنقاذ آلاف المرضى».

وأوضح أن العديد من الدول العربية ومنها السعودية سبقت مصر في نقل القرنية والأعضاء، مؤكدًا أن عمليات نقل الأعضاء تتم بالمجان داخل مستشفى القصر العيني، والهدف من القانون إنقاذ المرضى، وليس نقل أعضاء الفقراء للأغنياء كما ردد البعض.

وطالب بعمل حملات توعية للمواطنين تحث على التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة لإنقاذ آلاف المرضى كصدقة جارية للمتوفي، مشيرًا إلى آلاف قوائم الانتظار من المرضي المهددين بالوفاة بسبب عدم توافر الأعضاء.