قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن هناك أمراض أصبحت تهدد الثروة الحيوانية الآن في مصر، يأتي في مقدمتها ميكروب يسمى "الجلد العقدي"، وهو مرض ينتقل للحيوانات عن طريق الحشرات، ويؤدي لخسارة شديدة في الجلود.

وتابع "العامري"، خلال مؤتمر "الثروة الحيوانية على حد الخطر"، الذي انعقد بدار الحكمة، اليوم، أن نسبة العدوى بالمرض في مصر وصلت إلى 45%، كما تخطت نسبة نفوق الحيوانات بسبب المرض 10%.

وذكر أن المرض انتشر لأول مرة في دول البلقان وفي كرواتيا، وكان موجود قديما في مصر عام 1988، وأن تأثير تلك الميكروبات لا يتعلق فقط بالثروة الحيوانية، بل يمتد إلى الإنسان، قائلا إن الدولة تحاول مواجهة الميكروبات والتوسع في الثروة الحيوانية والمشروعات السمكية والداجنة، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل في الجلد العقدي المنتشر في هذه الفترة في عدة محافظات.

وأضاف أن الحشرات تعمل على إكثار عدد الفيروسات، فتعمل على نقل العدوى بشكل أكبر، كما تنتشر العدوى في فصل الصيف، ومن أهم أعراضه التورم في الغدد الليمفاوية في جسم الحيوان، متابعة أنه يوجد طرق لتشخيص المرض من خلال كلية الطب البيطري بالتعاون مع كليات بألمانيا.