سيرينا ويليامز تتعرض لأسوأ هزيمة فى مسيرتها

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تعرضت سيرينا ويليامز، الحاصلة على 20 لقبا فى البطولات الأربعة الكبرى، لأسوأ هزيمة فى مسيرتها حيث خسرت 6-1 و6-صفر أمام البريطانية جوهانا كونتا فى الدور الأول لبطولة سان جوزيه للتنس أمس الثلاثاء.

ورغم الفوز بأول شوط انهارت سيرينا وخسرت 12 شوطا متتاليا فى لقاء من طرف واحد، واستغرق أقل من ساعة واحدة لتحقق كونتا المفاجأة أمام ثلاثة آلاف متفرج فى سان جوزيه.

وكانت الجماهير تترقب متابعة كفاح سيرينا فى رحلة العودة إلى مستواها بعدما تعرضت لصعوبات بعد الإنجاب العام الماضي لكن اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما ارتكبت 25 خطأ سهلا مقابل تسعة أخطاء لكونتا.

وعقب الهزيمة تحدثت اللاعبة الأمريكية، قائلة : "أعتقد أنها لعبت بشكل رائع في المجموعة الثانية وأعتقد أنى لم أكن مميزة على الإطلاق فى المجموعة الأولى وحصلت هى على الثقة وواصلت مسيرتها".

ولم يسبق لسيرينا، التى بلغت نهائى ويمبلدون الشهر الماضى قبل أن تتعثر أمام الألمانية أنجليك كيربر، أن خسرت أى مباراة دون أن تفوز بشوطين على الأقل منذ تحولها إلى الاحتراف فى 1995.

وفى الوقت الذى ظهرت فيه المخضرمة سيرينا بشكل متواضع تألقت كونتا، وسددت ست ضربات إرسال ساحقة وهيمنت تماما على إيقاع المباراة لتخرج بالانتصار.

وقالت كونتا التى أحرزت لقب البطولة منذ عامين "هى لم تكن فى أفضل مستوياتها.. بذلت أنا مجهودا كبيرا لمحاولة الظهور بمستواية".

وستواصل سيرينا رحلة التعافى عندما تشارك فى بطولة سينسناتى هذا الشهر استعدادا للظهور في بطولة أمريكا المفتوحة وهى آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

أما كونتا فستلعب فى الدور الثانى للبطولة مع الأمريكية الشابة صوفيا كينين.