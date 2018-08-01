قال سيد عبد الرازق، نجل عم صاحب واقعة قرنية القصر العيني، إنه عقب علم الأسرة بخبر وفاة الفقيد، توجهوا إلى مشرحة المستشفى لاستلام الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير، لكنهم فوجئوا بعين المتوفي تنزف دماءً، التي اكتشفوا بفحصها أنها مُجوفة، مؤكدًا: «وجدنا عينيه فارغة من الداخل».



وأضاف «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الثلاثاء، «الأطباء يقولون إن القرنية مجرد طبقة صغيرة من العين، لكننا لم نجد عيون نهائيًا في الجثة».



وأشار إلى تحرير شقيق الراحل محضرًا من أجل التحقيق في تلك الواقعة، متابعًا أن الأسرة تمكنت من تحويل الجثمان إلى مشرحة زينهم في مساء ذات اليوم.



وواصل: «نتيجة التشريح أفادت بعدم وجود قرنية في عين المتوفي، لكن حتى صباح أول أمس وخلال تغسيل الجثمان في مشرحة زينهم، كانت عين المتوفي ما زالت تنزف وواضح عليها آثار الخياطة»، مؤكدًا عزم الأسرة على استكمال الإجراءات القانونية.



