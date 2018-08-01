تركيا: تحييد 5 من مسلحي حزب العمال الكردستاني

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أفادت مصادر عسكرية تركية اليوم الأربعاء، بأنه جرى تحييد 5 من مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني» في غارة جوية بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن المصادر القول، إن طائرة بدوت طيار رصدت مجموعة من المسلحين، وهم يستعدون لتنفيذ هجوم على نقطة أمنية في الولاية.

وأوضحت المصادر، أن مقاتلات نفذت على إثر ذلك غارة جوية، أسفرت عن تحييد 5 من المسلحين.

ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات على مواقع المنظمة منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنها منظمة إرهابية انفصالية.