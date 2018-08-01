كارتيرون يعلن قائمة الاهلي لمباراة الاسماعيلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي، التي تقام مساء غدا الخميس، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الغد أمام الدراويش، دون الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وجونيور أجايي، للإصابة، بالإضافة إلى استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبين أحمد علاء وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزاء صبري رحيل ومحمد نجيب وباسم علي وميدو جابر وكريم نيدفيد وباكا وعلي لطفي، لأسباب فنية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وساليف كوليبالي.

خط الوسط: وليد سليمان وهشام محمد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمدي وعمرو السولية وأكرم توفيق وناصر ماهر ومؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن.