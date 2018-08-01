فترات مسائية وصباحية لإضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية في الوادي الجديد

استعدت مديرية التموين والإدارت التموينية التابعة بالمراكز لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية الذكية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 5 أغسطس الجاري حتى يوم 17 أكتوبرالمقبل.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن العمل في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 12.30 ظهرًا وفي الفترة المسائية من 7 إلى 9 مساء، وذلك على مستوى 15 مكتبًا تموينيًا موزعين على المراكز الإدارية الخمس، والعمل على فترتين لضمان استيعاب كافة الطلبات الخاصة بالإضافة واستيفاء جميع الأوراق من المواطنين.

وأضاف "السيد"، في بيان اليوم الأربعاء، أن أعمال الإضافة ستنتهى يوم 17 أكتوبر المقبل، على أن تخصص الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر للمتخلفين عن مواعيد الإضافة الرسمية والمخصصة لكل مواطن حسب الأرقام بالبطاقة الذكية.

وأكد الاستعداد التام لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في إضافة مواليد والسعي المستمر لتلبية مطالبهم.