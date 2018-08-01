لاعب يد تونس: فضلت الأهلي على الترجي والخليج

عبر التونسي يوسف معرف، المنضم حديثًا لفريق كرة اليد بالأهلي ، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف الفريق، رغم تلقّيه العديد من العروض الخليجية والتونسية، وقال إنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل المساهمة في الفوز بالبطولات خلال الفترة القادمة.

وأوضح ‘معرف’، أنه وافق على الفور على الانضمام إلى الأهلي بعد المفوضات التي تمّت بنجاح مع وكيله، هشام الكثيري، مؤكدًا أن الأهلي صاحب تاريخ كبير، ونادي القرن. واللعب في صفوفه يعد حلمًا للجميع.

وأشار إلى إنه يشعر بالفخر لارتداء قميص النادي، ولديه ثقة كبيرة للنجاح في التجربة الجديدة، موجهًا الشكر إلى رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، والجهاز الفني للفريق؛ بقيادة عاصم حماد، على ثقته في قدراته، وإتمام التعاقد معه لدعم الفريق في الموسم الجديد.

وشدد اللاعب على أنه يتطلع للمساهمة مع الأهلي في الفوز بكل البطولات، خاصّة البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، شهر أكتوبر القادم.

ووجّه ‘معرف’ رسالة إلى جماهير الفريق، مؤكدًا أنه يتمنّى أن يحظى بثقتها، وأن ينجح في إسعادها، ونيْل ثقتها بالفوز بكل البطولات في الفترة القادمة.