يشارك فريق «Thunder» من طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق، في التصفيات المحلية للمسابقة الدولية لكاسحات الألغام والمتفجرات الأرضية والمدفونة، والتي تقام يومي 4 و5 أغسطس الجاري، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وأوضح بيان رسمي صادر عن مكتب الإعلام بجامعة الزقازيق اليوم، أن الفريق نجح في ابتكار روبوت قادر على كشف الألغام الأرضية والمدفونة ورسم خريطة بأماكنها.

وتتأهل الثلاث فرق الأولى بالمسابقة؛ للمنافسة على مستوى العالم ضمن فعاليات مؤتمر «IROS» بالعاصمة الإسبانية، مدريد، وهو مؤتمر دولي للروبوتات يُقام سنويًا لمناقشة تطورات الروبوت وتأثيره في المجالات الصناعية.

وأوضح البيان، أن الفريق ضمن الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وله العديد من المشاركات في المسابقات المحلية والدولية والأنشطة داخل جامعة الزقازيق وخارجها.

من جانبه، قال الدكتور محمد سطوحي المدير التنفيذي لمكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا، إن مثل هذه الابتكارات تحظى باهتمام الدولة نظرًا لما تعاني منه مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات المنتشرة في مساحات كبيرة، نتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثانية من ما يقرب من 17.5 مليون لغم، والتي تقدر بربع مليون فدان يصلح للزراعة.

وأوضح «سطوحي»، أن مصر تعد من أكثر الدول تضررًا من الألغام والآثار المترتبة عليها، نظرًا لأنها تحتوي على 20% من الألغام على مستوى العالم، منوهًا بأن الدولة تحملت 27 مليون دولار تكاليف استخراج 3 ملايين لغم في نطاق الصحراء الغربية، بجانب الكثير من الحالات غير المسجلة، من إجمالي الخسائر التي قدرتها وزارة الخارجية في إحصائية لها عن الألغام عبر موقعها الرسمي.

من جانبه، أشار أحمد ياسر قائد الفريق، إلى أن الفريق مكون من 10 طلاب (6 طلبة، و4 طالبات) من هندسة الزقازيق في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، لافتًا إلى أن الفريق شارك في أكثر من مسابقة، منها مسابقة «IEEEXTREME» والتي حصل فيها على المركز الـ9 والـ10 بين 36 فريقا مشاركًا.