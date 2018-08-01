عبرت الفنانة سارة سلامة، عن استيائها من الصورة الذهنية التي تكونت عنها، منذ ظهورها بـ«الهوت شورت»، في مسلسل «ابن حلال» الذي عرض في رمضان 2014، موضحة أنها تحب التمثيل، ولديها القدرات التي تؤهلها لأداء جميع الأدوار.



وأضافت «سلامة»، خلال لقائها مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الأعمال التي تعرض عليها تأتي في الإطار ذاته، مستطردة أنها تود تغيير الصورة المكونة عنها، ولهذا السبب قررت عدم الاتجاه مرة أخرى إلى مثل هذه الأدوار.



وتابعت: «الناس ركزوا في الهوت شورت، ودي حاجة آذتني، لأنه بيتعرض عليها حاجات بنفس الشكل، فأنا ممثلة مش عشان أطلع بالهوت شورت».



وأشارت إلى مشاركتها في فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، والمنتظر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية، معقبة: «عاجبني الفيلم إنه مختلف ومطلعتش بالدور ده قبل كده، بعمل دور واحدة نصابة لكن بطريقة مختلفة».



يذكر أن مسلسل «ابن حلال» والمعروض في الموسم الدرامي عام 2014، من بطولة كل من محمد رمضان، وأحمد حاتم، ونورهان وهالة فاخر، بالإضافة إلى سارة سلامة وآخرين، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.



