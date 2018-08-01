ضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة 21 ألف جنيه من محل في النزهة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لسرقتهم 21 ألف جنيه من خزينة محل بمنطقة النزهة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من "محمود سيد"، 29 عامًا، محاسب، باكتشافه سرقة 21.700 ألف جنيه من داخل خزينة المحل الذي يعمل به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ع" 21 عامًا، عامل، و"عبد الرحمن.م" 20 عامًا، طالب، و"حسن.م" 20 عامًا، طالب، و"محمد.ح" 19 عامًا، طالب، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه نظرا لعمله بالمحل وعلمه باحتفاظ مدير الحسابات بمبالغ مالية بالخزينة الخاصة بالمحل ومعرفته بالرقم السري الخاص بها خطط لارتكاب الواقعة، وتمكن من الاستيلاء على نسخة من مفاتيح المحل وسلمها لباقي المتهمين وأخبرهم بالرقم السري الخاص بالخزينة.

وتوجه المتهمين من الثاني حتى الرابع إلى محل الواقعة وتمكنوا من دخول المحل والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه باستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.