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إدوارد عن أغنية «مفيش مني»: أسعى من خلالها للعودة إلى الغناء

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 3:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 3:42 ص
كشف الفنان إدوارد، عن رغبته في العودة للساحة الغنائية من خلال أغنيته الجديدة التي يطرحها قريبًا للجمهور «مفيش مني»، متابعًا: «ده فعلا اللي بفكر فيه، إنها تبقى الباب اللي أرجع من خلاله».

وأضاف «إدوارد»، خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الثلاثاء، أن هذه الأغنية تأتي إعادة لتجربة أغنية «أحسن مغني في مصر»، التي ظهرت في فيلم «كباريه» منذ حوالي 10 سنوات، موضحًا أن الأغنية تظهر ضمن أحداث فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، والمنتظر أن يعرض قريبًا في دور السينما.

وأشار إلى رغبته في الظهور بشكل مختلف في الأغنية، ليغير الصورة المأخوذة عن المطربين الشعبيين، مستطردًا: «الأغنية الشعبية أغنية محترمة، ولازم نطلعها بشكل حلو».

وذكر أنه لا يخشى أدوار البطولة، ولكنه اعتاد على أداء أدوار بعينها، كالبطولات الجماعية، معقبًا: «لو كنت عايز أعملها كنت عملت ده من زمان، وهي مسألة تعود، والحمد لله مش محتاج نجومية زيادة».


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