النني أساسيا أمام تشيلسي في كأس الأبطال الدولية

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أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال ، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه تشيلسي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وديا ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيبدأ محمد النني نجم المنتخب الوطني بالتشكيل الأساسي، بعدما بدأ أساسيا أيضا في المباراة الماضية أمام الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

واتت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمي: بيتير تشك

خط الدفاع: بيليرين، موستافي، سوكراتيس، كولاسينياك.

خط الوسط: النني، رامسي، جوندوز، مختاريان، أوزيل.

خط الهجوم: اوباميانج.