الفيصلي السعودي يفقد جهود مياكييل 4 أسابيع للإصابة

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تعرض أندري ميكاييل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي، لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق الخلفية.

وكشفت الفحوص الطبية، التي خضع لها ا ميكاييل، حاجته إلى فترة علاج وتأهيل تستمر حتى 4 أسابيع مقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريده ذكر فيها :"أوضحت الأشعة المغناطيسية التي خضع لها اللاعب أندري ميكاييل تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق الخلفية،و بناء على ذلك سيخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل لـ4 أسابيع".

في سياق متصل، عاود الفريق تدريباته صباح الأربعاء في الصالة الرياضية بمعسكره المقام حالياً في رومانيا.

وفرض مدرب اللياقة جيوفاني على اللاعبين العديد من التمارين البدنية.