«ترامب»: إيران «ستتحدث قريبا جدا» مع الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن شعوره بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون «قريبا جدا» مع الولايات المتحدة.

وقال «ترامب» خلال خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا،: «آمل في أن تسير الأمور بشكل جيّد بالنسبة إلى إيران، لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي، لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضا.

وقد استغل الرئيس الأمريكي الخطاب لكي يُذكّر مجددا بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي «المروّع»، الذي وقّعته الدول العظمى مع إيران في عام 2015، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، قد ردّ في وقت سابق على عرض الرئيس الامريكي إجراء حوار مع القادة الإيرانيين، بقوله إن الولايات المتحدة «غير جديرة بالثقة»، في موقف عكس الكثير من التشكيك، الذي لدى الإيرانيين إزاء الطرح الأمريكي.

وقال وزير الداخلية الإيراني في تصريحات أوردتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن أمريكا غير جديرة بالثقة، فعندما تنسحب هذه الدولة بعنجهية وبشكل أحادي من الاتفاق النووي، فكيف يمكن الثقة بها.

كذلك، نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي مطهري قوله، إن فكرة التفاوض لا يمكن تصورها، وستشكل إهانة.

وكان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن أي محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي.