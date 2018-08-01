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سيرج أورييه علي ردار نابولي الإيطالي

عمر علام
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 7:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 7:18 م

أبدي نادي نابولي الإيطالي رغبًة في التعاقد مع سيرج أورييه مدافع توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي إهتمام النادي الإيطالي بأورييه بعد فشله في تدعيم خط الدفاع هذا الموسم‘ حيث لم يوفق نابولي في إنهاء صفقة كلً من : ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد، وسنتياجو أرياس مدافع المنتخب الكولومبي وستيفان لاينر لاعب سالزبورج النمساوي.

وترغب كتيبة  كارلو أنيشلوتي المدير الفني الجديد لنابولي في تعزيز قدراتها الدفاعية للموسم الجديد،  بالتعاقد مع  سيرج أورييه مدافع الهوتسبير.

يذكر أن المدافع الإيفواري إنضم إلى توتنهام الصيف الماضي من باريس سان جيرمان الفرنسي  مقابل 23 مليون يورو.

 


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