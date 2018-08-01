«فيسبوك» تعلن اكتشاف صفحات مزيفة لنشر معلومات أو التأثير على المستخدمين

أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، اكتشاف 32 حسابا وصفحة كانت جزءا من عملية "منسقة" من جانب أشخاص سعوا إلى إخفاء هوياتهم لنشر معلومات أو التأثير على المعتقدات السياسية للمستخدمين.

ويأتي هذا النبأ قبل ثلاثة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يوجد فيه مشرعون غاضبون بعد التدخلات، التي يُزعم أن روسيا نفذتها، في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وذكرت "فيسبوك" في بيان: "ليس لدينا كل الحقائق، لكننا نعمل بشكل وثيق مع الآخرين مع استمرارنا في التحقيق"، مضيفة أن المعلومات التي تم اكتشافها تتوافق مع النشاط الذي قامت به "وكالة أبحاث الإنترنت" الموجودة في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، لكنها ليست لها علاقة بها.

وعرضت "فيسبوك" واحدة من الصفحات المزيفة التي تم اكتشافها وكانت تروج لمظاهرة لإحدى قوة اليسار السياسي على أمل جذب مشاركين فيها، ويبدو أن توقيت هذا الحدث هو الذي أثار الكشف العلني.

وبحسب البيانات فإن أكثر من 290 ألف حساب كانت تتابع واحدة من هذه الصفحات على الأقل، رغم أن البعض لم يكونوا يتابعون كل هذه الصفقات، وكان يتم استخدام الإعلانات للترويج لمحتوى هذه الصفحات.

جاء إعلان "فيسبوك" اليوم في الوقت التي تتعرض فيه الشركة لضغوط بسبب المحتوى المزيف وحملات التضليل المنسقة وانتهاك خصوصية البيانات التي تتم باستخدام منصة "فيسبوك".

يأتي ذلك فيما تراجع سهم "فيسبوك" خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19% بعد تحذير المستثمرين من احتمال تراجع الإيرادات وزيادة النفقات.

وسرعان ما ألقى نواب من الكونجرس باللائمة على روسيا في الحملة الأخيرة المنسقة.

وأشار مدير أمن "فيسبوك"، أليكس ستاموس، إلى صعوبة تحديد العلاقة بين هذه الصفحات المزيفة والأطراف الحقيقية التي تقف وراءها، وبخاصة بالنسبة للنشاط الذي ترعاه دول.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، جاريت ماركيز، إن الحكومة تدعم جهود القطاع الخاص لمكافحة "التهديدات التي تحدث في الفضاء السيبراني، بما في ذلك التأثير الخبيث".