الرئيس اللبناني يؤكد المضي في الاستفادة من ثروات بلاده النفطية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء، أن كل محاولات إسرائيل لن تحول دون عزمه على المضي في الاستفادة من ثروت بلاده النفطية.

وقال عون، خلال كلمة ألقاها في خلال ترؤسه حفل تخريج ضباط دورة فجر الجرود في الكلية الحربية، اليوم الأربعاء تزامنا مع عيد الجيش الـ 73 ، " إننا بتنا على مشارف مرحلة التنقيب، التي ستدخل لبنان في المستقبل القريب إلى مصاف الدول النفطية".

واعتبر أن "دور الجيش ما زال كاملا في حماية الجنوب من أطماع إسرائيل، بالتعاون الكامل والمنسق مع القوات الدولية"، مؤكدا أن الجيش يظل المرجعية الأكثر ثباتا عند الأزمات.

وتعهد الرئيس عون بأن يكون دوماً إلى جانب الجيش وجانب قيادته " في سعيها إلى تحصينه، وتطوير قدراته القتالية، وتسليحه بأحدث العتاد والمعدات والتجهيزات".

وشدد الرئيس اللبناني عزمه على أن "تكون الحكومة العتيدة جامعة للمكونات اللبنانية، دون تهميش أي مكون، أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف"، مشددا على "ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة".

وقال "أود أن أجدد تأكيد عزمي، بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف( رئيس الوزراء سعد الحريري) ، على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهنا على تعاون جميع الأطراف وحسهم الوطني، لأن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاطة بالأعاصير وصفقات القرن، هو خيانة للوطن وآمال الناس".