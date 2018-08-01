تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان «الفتن والشائعات معوقات للتنمية»، وذلك غدًا الخميس، في تمام السابعة مساء بمقر المكتبة بالزمالك.

يدير اللقاء، ياسر عثمان مدير عام المكتبة، ويحاضر فيها الخبير الاستراتيجي، اللواء حمدي لبيب، ومستشار الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، العميد خالد فهمي، مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، الدكتور محمد طلعت ، ويدير اللقاء.

وتتناول الندوة ثلاثة محاور رئيسية: الأول بعنوان «الشائعات وخطر انتشارها»، الثاني «مصادر الشائعات وأهدافها»، الثالث «آليات مواجهة الشائعات وتفنيدها».