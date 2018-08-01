مقتل مصور صحفي يمني جراء انفجار عبوة ناسفة في صعدة

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قتل مصور يمني اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة صعدة 242 كم شمال صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عيسى النعمي مصور صحفي وتلفزيوني، قتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحي الحوثيين، في منطقة أبواب الحديد، بجبهة مديرية علب بصعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين).

ويعمل النعمي، مصوراً في إحدى القنوات المحلية الفضائية، التابعة للحكومة الشرعية.

وتشهد جبهة علب معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية من جهة، والمسلحين الحوثيين من جهة ثانية، في حين يسيطر الحوثيون على معظم أجزاء محافظة صعدة.

وقتل نحو 30 صحفيا ومصورا يمنيا خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو أربعة أعوام.