كيف تبقي الحيوان الأليف مستريحا خلال رحلة برية؟

إذا كنت تعتزم اصطحاب حيوانك الأليف من ذوي الأربع في العطلة، فهناك بعض الإجراءات لضمان بقائه صحيا ومستريحا خلال الطريق، لاسيما خلال درجات الحرارة المرتفعة.

أولا تحتاج إلى ضمان إبقاء نسبة السوائل في الجسم ملائمة سواء في الكلب أو القطة. وخصوصا خلال الرحلات الطويلة، ويجب أن يحصل الحيوان الأليف على مياه عذبة في وعاء ضد التسريب في كل الأوقات، بحسب منظمة الرفق بالحيوان (بيتا). وخلال موسم الصيف بصفة خاصة، يمكن أن تساعد نافذة مفتوحة قليلا خلال قيادة السيارة على إبقائهم باردين.

وللحيلولة دون إصابة الحيوان خلال حركة مفاجئة خلال القيادة، يجب وضعه في صندوق مخصص لنقل الحيوانات أو ربطه بحزام المقعد.

واحرص على تفقد وضعية الحيوان بانتظام، سواء كان مربوط بحزام المقعد أو في صندوق التنقل. وتأكد أيضا من أنه غير معرض لأشعة الشمس المباشرة وإلا سيصاب بحروق.

خلال الطقس الحار، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بسرعة ويجب عدم ترك الحيوان أبدا داخل السيارة بمفرده.

وحتى الكلاب يمكن أن تصاب بدوار السفر. وإذا كان هذا هو الحال يجب استشارة طبيب بيطري قبل اصطحاب الكلب في عطلة. ومثل البشر، يمكن خفض أعراض الدوار بأخذ دواء عشبي.

يجب أن يختار أصحاب الكلاب أيضا مسارات سفر يمكن التوقف بها بانتظام حتى يستريح الكلب ويمدد أقدامه. لكن يجب أن يتم التوقف على جانب الطريق بحذر ويجب أولا ربط الكلب دائما.