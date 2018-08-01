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9 سبتمبر.. شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي في التحكيم والمعاملات المصرفية


نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 10:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 10:24 م

تستضيف مدينة شرم الشيخ، المؤتمر العربي الدولي للتحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية والعقود الدولية والمعاملات المصرفية، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل.

قال المستشار د. أحمد عبدالصادق، رئيس الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إن المؤتمر يهدف إلى عرض المستحدث بمجال صياغة عقود التجارة الدولية الإلكترونية، ووسائل تفادي المنازعات بشأنها، وكذا عرض الوسائل الحديثة لحماية عملاء المصارف والبنوك في التعاقدات الإلكترونية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من رجال القضاء والقانون من مختلف الدول العربية.


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