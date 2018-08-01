قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم البدء في تلقي استمارات آداء الخدمة «إضافة المواليد» للبطاقات التموينية اعتبار من اليوم وحتى 31-8-2018.

بحيث لا يتجاوز عدد المواليد التي يتم إضافتهم على النظام 3 مواليد، ويتم إضافة المواليد من 1-1-2006 إلى 31-12-2015، وتكون إضافة المواليد إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وطبقا لدخل الأسرة، والمتمثلة في المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر، الذين ليس لهم دخل بعد وفاة الوالدين، والعمالة الموسمية والمؤقتة، والحرفيون، وذوي الأعمال الحرة ودخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون بالحكومة والقطاع الخاص المؤمن عليهم ودخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه.

وأضاف «صقر»، أن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد في مكاتب التموين هي «بحث اجتماعي، أو شهادة الدخل، وصورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد» بشرط أن يكون من مواليد 1-1-2006 إلى 31-12-2015.