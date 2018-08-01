فؤاد علام: «الأعلى للإرهاب» سيضع خطة للقضاء على مسببات هذه الظاهرة

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن المجلس سيضع خطة واستراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب محليًا ودوليًا.



وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن المجلس سيكون له امتداد دولي بالتفاهم مع الدول العربية والإسلامية المهتمة بالاشتراك مع مصر في مكافحة الإرهاب، موضحًا أن المجلس الأعلى سيضع الاسترايتيجة بالتعاون مع الخبرات والمراكز البحثية، وتحديد دور لكل مؤسسة تعمل عليه في إطار المكافحة للقضاء على مسببات الإرهاب.



وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن جانبًا إعلاميا يتصل بتوعية المواطنين إزاء الإرهاب ونشر ثقافة الكشف عن الإرهابيين.



وذكر مثالًا أن السيارة التي استخدمت في محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، اشتراها أحد الإرهابيين بواسطة بطاقة لسيدة عجوز، وهو أمر لا يعقل، بالإضافة إلى موافقة المشتري على عيوب كثيرة في السيارة عند شرائها، مضيفًا: «لو كان صاحب معرض السيارات أبلغ أجهزة الأمن بشأن شكوكه لكنا تفادينا المحاولة، ولكن احتفاظه ببطاقة السيدة ساعدنا على الوصول للجناة».