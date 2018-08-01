أمير سعودي: لم يصل أي حاج من قطر حتى الآن

أكد أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة المركزية للحج بالسعودية الأمير خالد الفيصل اليوم الأربعاء، عدم وصول أي قطري عبر منافذ المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام.

وقال الأمير خالد، اليوم، خلال تدشين حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، تحت شعار "الحج رسالة سلام"، إن إحصائيات الدول الأكثر وصولا إلى منافذ السعودية لأداء مناسك الحج تضم 103 آلاف حاج من إندونيسيا ، و92 ألفًا من الهند، و85 ألفًا من باكستان، و74 ألفًا من بنجلاديش، و74 ألفًا من تركيا، و12 ألفًا من اليمن.

وأكد الأمير خالد الفيصل على الاستعداد الكامل لموسم الحج هذا العام ، قائلا إن رجال الأمن يقومون بواجب استثنائي في مثل هذا الموسم.

وكانت السعودية أكدت الشهر الماضي أنها ترحب باستقبال الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم .

جاء ذلك عقب خطابات وجهها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فويسلاف سوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، أحمد شهيد ، أعرب فيها عن القلق حيال استمرار العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية.

وطالب المري المسؤولين الأمميين باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن الراغبون في قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين.

يشار إلى أن السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب" ولكن الدوحة نفت ذلك.