البحرية الليبية تنقذ 574 مهاجرا غير شرعي خلال يومين

أعلنت البحرية الليبية اليوم الأربعاء، إنقاذ 574 مهاجرا غير شرعي خلال اليومين الماضيين.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في بيان صحفي اليوم، إن أول أمس الاثنين، شهد عدة عمليات إنقاذ قام بها حرس السواحل الليبي، شملت إنقاذ 292 مهاجرا غير شرعي، بينهم 42 امرأة و10 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي شمال غرب مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وحسب البيان ، ينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية وسورية وبينهم مواطن ليبي تم نقلهم جميعا لقاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل حيث جرى تقديم مساعدات إنسانية وطبية قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء وعين زارة وجنزور.

وطبقا للبيان، فإن دورية أخرى للحرس تمكنت في نفس اليوم من إنقاذ 101 مهاجر أفريقي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 48 ميلا شمال غرب مدينة الزاوية، وجرى نقلهم لقاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم ما يلزم من مساعدات.

وأفاد مكتب الإعلام بقيام حرس السواحل بعملية أخرى على بعد 50 ميلا شمال منطقة القره بوللي حيث تم إنقاذ 181 مهاجرا بينهم 24 امرأة وتسعة أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وطبقا للمكتب، ينتمي المهاجرون لجنسيات مصرية وفلسطينية، وتم نقلهم لقاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء بعد تقديم المساعدات العاجلة.