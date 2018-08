فيديو يرصد لحظات سقوط الطائرة المكسيكية وهلع الركاب

رصد فيديو التقطه أحد ركاب الطائرة المكسيكية التي سقطت أمس الثلاثاء، لحظات الرعب والهلع بين الركاب أثناء سقوط الطائرة عقب إقلاعها بلحظات من مطار جوادالوب فيكتوريا الدولي، شمالي المكسيك.

ونشرت قناة «NBC News» الأمريكية، على موقع «تويتر»، مساء الأربعاء، فيديو يرصد لحظات سقوط الطائرة، التقطه أحد ركابها.

يذكر أن الحادث لم يسفر عن سقوط أية قتلى، إلا الـ85 مصابًا جراء الحادث بينهم حالات خطيرة.

وقالت الشركة المشغلة لمطار «دورانجو»، إن الحادث وقع نتيجة سوء الأحوال الجوية، مستشهدة بتقارير أولية، بينما قالت وكالة الحماية المدنية بالولاية، إن الطائرة هبطت اضطراريًا على بعد 10 كيلومترات من المطار بعد قليل من إقلاعها.

WATCH: Dramatic video shot by a passenger shows Aeroméxico plane taking off and crashing in Mexico. https://t.co/NGM7GJH7Ye pic.twitter.com/l05abzEFri