«التضامن»: تفعيل الخدمة العامة لخريجي الجامعات باستغلالهم في دور الرعاية

قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا»، كحل مبتكر داخل قطاع الرعاية الذي يضم دور أيتام ومسنين وأطفال بلا مأوى وأطفال معرضين للخطر.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة أحلى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن دور الرعاية تواجه نقصًا كبيرًا في الجهاز الوظيفي، لذلك فكرت الوزارة في سد هذا العجز من خلال تفعيل الخدمة العامة لخريجي الجامعات والتي تشبه التجنيد، موضحًا أن دور الرعاية تكون تابعة لجمعيات أهلية، إلا أن الوزارة تراقب عليها فنيًا وإداريًا وماليًا.



وتابع: «عندما وجدنا قصورًا في الجانب الإداري لدور الرعاية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، فكرنا في سد العجز من خلال تفعيل الخدمة العامة، والتي يؤديها خريجي الجامعات لمدة سنة من شباب وفتيات».



وأوضح أن الوزارة ستوزع هؤلاء الشباب على دور الرعاية بدلًا من جلوسهم في المكاتب، وستمنحهم حرية العمل ومكافأة مالية جيدة، خلافًا لقانون الخدمة العامة الذي ينص على 4 جنيهات فقط في الشهر، منوهًا بأن من سيثبت جدارته في العمل لمدة عام، سيتم إجبار الجمعية التي يعمل بها لتعيينه، مضيفًا: «بذلك سنكون وفرنا على الجمعية مرتب أخصائي اجتماعي أو نفسي لمدة سنة».



