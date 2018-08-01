«الاتصالات»: نسعى لتوفير شاشات تفاعلية لمتحدي الإعاقة بالمصالح الحكومية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري خلال فترة ولايته الثانية، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع الوزارات الأخرى لتمكينهم من تنفيذ توصيات الرئيس في هذا الشأن.



وأضاف «طلعت»، خلال لقائه مع برنامج «مصر النهارد»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعاونت مع وزارة الداخلية من أجل توفير شاشات تفاعلية لمتحدي الإعاقة السمعية والبصرية، للتعرف على الإجراءات المتبعة في مختلف أجهزة وزارة الداخلية.



وأوضح أن متحدي الإعاقة صار بإمكانهم الذهاب بمفردهم إلى أجهزة وزارة الداخلية لاستخراج جواز سفر، أو بطاقة رقم قومي، دون الحاجة إلى وسيط أو مساعد، وهو ما يعكس احترام الدولة لمتحدي الإعاقة، ورغبتها في تمكينهم.



وأشار إلى توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعميم هذه التجربة على المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة، بعد تجهيزها بالتقنيات اللازمة، متابعًا: «ده دمج وتمكين واحترام من الدولة لمواطنيها».



وذكر أن المعيار الأساسي والفاصل في مجتمع ما أو دولة ما في تبني معطيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو ما تحققه الدولة من فوائد لمواطنيها من هذه التقنيات، موضحًا أن هناك بعض القدرات لا يمكن إطلاقها وتفجيرها سوى بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه خلال الفترة الراهنة.





