عبدالغني :  المكسيكي أجيري مدربا لمنتخب مصر

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تعاقد الجبلاية مع المكسيكي خافير أجيري لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات قادمة.

وجاء تعاقد اتحاد الكرة مع أجيري المدير الفني السابق لفريق الوحدة الإماراتي، مقابل حصوله على 120 الف دولار و2 مساعدين أجانب، وسيتم توقيع العقود اليوم".

كان اتحاد الكرة يفاضل بين خافيير أجيري وكيكي فلوريس، من أجل تولي أحدهما قيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب السابق الذي رحل عقب خيبة مشاركة الفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويملك أجيري سيرة ذاتية جيدة بقيادته عدد من الأندية في الدوري الاسباني ابرزهم ريال سرقسطة 45 مباراة، وإسبانيول (70 مباراة) خلال الفترة بين 2010 وحتى 2014، لكنه لم يقدم مستويات جيدة تشفع له بالبقاء، حيث تمت إقالته في الأولى وأعلن رحيله في الثانية.

وفي أغسطس 2014، تولى أجيري مسؤولية تدريب منتخب اليابان بعد الإخفاق في مونديال البرازيل، وخاض معه أربع مباريات رسمية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2014، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في الثلاث مباريات وسجل 7 أهداف محافظًا على نظافة شباكه، لكنه خسر في ربع النهائي أمام الإمارات بنتيجة (6-5) في ضربات الترجيح، ليضيع حلم اليابان في الدفاع عن لقبها القاري.