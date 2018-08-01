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بحث «تطوير وتحديث الجامعة العربية» في اجتماع للمندوبين برئاسة السعودية

كتبت- سنية محمود
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 2:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 2:34 م

عُقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، أعمال اللجنة العربية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، الخاصة بتطوير الجامعة العربية، وذلك برئاسة السفير أسامة نقلي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية، إن الاجتماع عقد تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الظهران بالسعودية بتكليف اللجنة مفتوحة العضوية التي تترأسها السعودية حاليا؛ لتعد تقييم شامل حول ما تم إنجازه في موضوع تطوير وتحديث جامعة الدول العربية، واستعراض ما تم إنجازه من قبل فرق العمل الأربعة التابعين المكلفة بتطوير وتحديث الجامعة العربية وأجهزتها.

وأضاف "جواد"، في تصريح له في ختام الاجتماع، أن كل فريق من الفرق الأربعة قدم تقريرا حول ما تم إنجازه حتى الآن، مشيرا إلى الاتفاق على استئناف فرق العمل الأربعة اجتماعاتها لإنجاز ما تبقى من مهام فيما يخص عملية التطوير والتحديث لأجهزة الجامعة العربية.

ولفت إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة قبل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر في سبتمبر المقبل؛ للنظر فيما تم إنجازه من قبل فرق العمل الأربعة بهدف الوصول إلى توصيات لرفعها لوزراء الخارجية العرب؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه التوصيات.


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