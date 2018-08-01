محافظ جنوب سيناء يوفر سيارة بريد متنقلة لقرية الوادي بمدينة الطور

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قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توفير سيارة بريد متنقلة للتيسير على أهالي قرية الوادي التابعة لمدينة الطور، في صرف المعاشات لحين الانتهاء من مكتب البريد بمنطقة المروة الجديدة، وتخصيص 2 ميكروباص للعمل من وإلى القرية لربط القرية بالمدينة طبقا لتوقيتات محددة.

وطالب المحافظ، رئيس مدينة الطور، بسرعة حل مشكلة إنارة الشوارع، وتوفير سيارة إسعاف بطاقمها للتواجد بصفة دائمة بالقرية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم الأربعاء، لقرية الوادي، يرافقه اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، وفوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد أنه تم القضاء نهائيا على مشكلة الدقيق المدعم؛ حيث تم توفير الدقيق اللازم وإعادة تشغيل المخبز الخاص بقرية الوادي.

وطالب المحافظ، الأهالي بسرعة التقدم لشركة المياه والصرف الصحي لتوصيل الوصلات اللازمة للصرف، وإعطاء مهلة حتى منتصف شهر أغسطس الحالي لوصول المياه للقرية.