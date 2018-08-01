نفى مصدر مسئول بشبكة قنوات CBC ما تم تداوله، بشأن إغلاق أو دمج قناة "إكسترا نيوز" المحطة الإخبارية التابعة للشبكة خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن هذا الكلام غير صحيح، والمحطة تناشد الزملاء الصحفيين والإعلاميين عدم الالتفات لأية معلومات مجهولة المصدر.

وحول ما تردد عن انتقال الإعلامية لميس الحديدي إلى محطة أخرى خلال الفترة المقبلة، أكد المصدر أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

على جانب آخر تستعد الإعلامية لميس الحديدي، للعودة إلى شاشة "CBC" في سبتمبر المقبل، من خلال برنامجها "هنا العاصمة"، عقب انتهاء إجازتها السنوية.